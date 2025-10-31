На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Блогерша из США тратит 500 часов, создавая 31 образ к Хэллоуину

People: американская визажистка тратит 500 часов, создавая 31 образ к Хэллоуину
irisxgrace/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Визажистка Айрис Грейс Доулинг удивила подписчиков амбициозным челленджем — в течение октября она каждый день создает по одному новому образу макияжа для празднования Хэллоуина, пишет People.

Доулинг не ограничивается классическими костюмами — в ее работах можно увидеть сложные гримы с силиконовыми протезами, неоновыми красками и профессиональным монтажом. Подготовка каждого образа занимает несколько дней: от эскизов на iPad и создания собственных протезов до многочасового нанесения макияжа и долгого монтажа.

«На один образ уходит до пяти часов только на макияж, а еще нужно смыть все это — иногда даже с помощью средства для посуды и спирта», — рассказала Доулинг.

По ее словам, за месяц она тратит на подготовку к Хэллоуину около 500 часов. Увлечение макияжем у Айрис началось еще в детстве. В 16 лет она прославилась после того, как нарисовала на лице копию картины Жана-Оноре Фрагонара «Качели» и выложила фото в соцсетях. Пост стал вирусным и вдохновил девушку развивать творчество.

Сегодня Айрис называет себя «видеографом, фотографом и визажистом в одном лице». Несмотря на трудоемкость процесса, блогерша признается, что получает огромное удовольствие от того, что создает уникальные персонажи с нуля.

Однако не все эксперименты проходят гладко. Один из самых неудачных образов, по признанию Айрис, был покрыт искусственной травой.

«Я потом два часа счищала ее с кожи и до сих пор нахожу зеленые пятна», — вспоминает девушка.

Ранее трехлетний ребенок прославился в сети, нарядившись на Хэллоуин вонючей ногой.

