Мальчик в США нарядился в костюм вонючей ноги на Хэллоуин и прославился в сети

В США трехлетний ребенок прославился в сети, нарядившись на Хэллоуин вонючей ногой, пишет People.

По словам Кристин Деникол — матери трехлетнего Кларка — идея сделать такой костюм родилась после поездки семьи в Диснейленд, где на аттракционе «Пираты Карибского моря» мальчик заметил свисающую с моста «отвратительную ногу» пирата.

«Каждый раз, когда мы проезжали под ней, я шутила: «Фу, вонючая нога!». Это стало самым ярким моментом всей поездки», — вспоминает женщина.

Кристин, которая управляет арт-студией, сама сшила наряд. Она вырезала форму ступни из плотного пеноматериала, покрыла тканью и вручную прошила все швы, специально сделав их «кривыми», чтобы костюм выглядел реалистично. Завершающим штрихом стали «отвратительные длинные ногти» и нарисованные следы грязи и вони.

«Моей любимой частью были именно эти мерзкие ногти», — смеется она.

Когда Кларк примерил костюм, он был в восторге. На улице его постоянно останавливали, чтобы сделать фото, а люди в комментариях писали, что узнали ту самую ногу с пиратского аттракциона, и называли Кларка «самым очаровательным маленьким монстром Хэллоуина».

