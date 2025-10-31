На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США археологи нашли под сгоревшей таверной тысячи артефактов из XIX века

Fox News: археологи в США нашли под сгоревшей таверной артефакты из XIX века
В США археологи нашли под сгоревшей таверной тысячи артефактов из XIX века, пишет Fox News.

Пожар, разрушивший построенную в 1808 году таверну «Оверфилд», неожиданно открыл для ученых уникальное окно в раннюю американскую историю. Археологические раскопки под обгоревшими половицами здания позволили обнаружить тысячи артефактов возрастом более двух столетий.

«Мы нашли несколько доисторических артефактов, которые, очевидно, намного древнее. Большинство находок датируются периодом с начала XIX до конца XX века. Среди них — монеты 1817 и 1846 годов, обнаруженные прямо под половицами», — прокомментировал Крис Мэннинг, исполнительный директор музея таверны.

Раскопки также позволили скорректировать историю самого здания. Археологи выяснили, что небольшая бревенчатая пристройка сзади была возведена на несколько лет позже основной постройки, а не раньше, как считалось ранее. Кроме того, во дворе был обнаружен массивный известняковый фундамент глубиной почти два метра с кирпичным полом — возможно, остатки ледника или погреба первой половины XIX века.

В настоящее время все находки проходят лабораторный анализ, который позволит уточнить их возраст и назначение. Мэннинг планирует полностью восстановить таверну к 2027 году. После реставрации самые значимые артефакты займут место в обновленной экспозиции музея, чтобы рассказать посетителям новые главы из жизни первых американских поселенцев.

Ранее археологи обнаружили 1600-летний винный завод.

