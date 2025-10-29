На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Археологи обнаружили 1600-летний винный завод

В Турции археологи нашли винный завод возрастом 1600 лет
noahsarkscans.com

Археологи на юго-востоке Турции нашли хорошо сохранившийся центр по производству вина, который, по предварительным данным, был построен примерно 1600 лет назад, пишет Fox News.

Артефакты были обнаружены недалеко от древнего замка Кахта — крепости, возведенной ещё во II веке до н.э. для королевства Коммагена — греко-иранской монархии. По словам археологов, найденное поселение римской эпохи занимает площадь около 37 акров и включает в себя установки для переработки винограда, цистерны для подачи воды и шлифовальные камни.

Директор провинциального музея Мехмет Алкан отметил, что фундамент здания сохранился «удивительно хорошо», несмотря на то, что был построен из камней неправильной формы. Он предположил, что объект мог работать в промышленных масштабах и, возможно, в какой-то период использовался как жилое помещение благодаря близости к замку.

«Судя по конструкции и масштабу, это был важный центр виноделия в римскую эпоху. Мы продолжим раскопки и планируем зарегистрировать объект как охраняемую археологическую зону», — сообщил Алкан.

Раскопки начались после того, как на участке были обнаружены несколько фрагментов, представляющих историческую ценность, при поддержке Министерства культуры и туризма Турции.

Ранее в Турции нашли артефакты древнего города, который упоминался в Библии.

