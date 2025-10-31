В Москве мужчина мастурбировал в метро

В Москве мужчину арестовали за мастурбацию в метро

В Москве мужчина стал фигурантом судебных разбирательств после того, как удовлетворял себя в метро. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел на станции «Братиславская». По данным Telegram-канала, прямо при пассажирах мужчина стал водить руками по зоне паха. На следующий день его задержали.

«На заседании он признал свою вину и попросил о «снисхождении», – говорится в публикации.

Действия фигуранта расценили как мелкое хулиганство, своими действиями он «нарушил общественный порядок». Суд назначил ему наказание в виде десяти суток административного ареста.

До этого в Краснодаре местный житель избил мужчину после того, как тот напугал его жену. Женщина вышла из дома и заметила мужчину без одежды, который мастурбировал около входа в цокольное помещение.

Пострадавшая обратилась к супругу, который вышел на улицу. Сначала он толкнул «обидчика», затем повалил на землю и пнул.

