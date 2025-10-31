На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В пустыне Невады обнаружено более 300 человеческих останков

The Sun: в пустыне Невады найдено 300 человеческих останков
В пустыне Невады обнаружено более 300 человеческих останков, и никто не знает, кому они принадлежат, пишет The Sun.

В пустынной местности рядом с городом Серчлайт были обнаружены многочисленные кучи кремированных останков. Ни на одном из них не сохранилось идентифицирующей информации, что сделало практически невозможным их опознание.

Бюро по управлению земельными ресурсами подтвердило, что обнаруженные останки являются человеческими, и начало расследование. На месте также были найдены фрагменты кабельных стяжек, которые используются для завязки мешков с прахом, и части урн.

Хотя в Неваде нет запрета на развеивание праха на частных землях, коммерческий выброс останков и массовое захоронение без соблюдения достоинства усопших являются нарушением как федерального законодательства, так и профессиональной этики.

Задачу по сбору и опеке останков взяла на себя компания Palm Mortuaries and Cemeteries.

«Для нас важно убедиться, что эти люди не будут забыты и не будут оставлены. Мы хотим предоставить им место, где они смогут остаться», — заявила президент компании Селена ДиЛулло

В ближайшее время все останки будут помещены в общий склеп на одном из кладбищ южной Невады.

Ранее в Мексике нашли 48 мешков с человеческими останками.

