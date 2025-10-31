На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России оштрафовали виновного в разрушении биатлонной трассы

Главного эксперта Татарстана оштрафовали из-за разрушенной биатлонной трассы
tatarstan.ru

В разрушении биатлонной трассы за 1,25 миллиарда рублей признали виновным главного эксперта управления Госэкспертизы Татарстана Лилиану Кузьмину. Подробности приводит Telegram-канал Mash Iptash.

Следствие установило, что Кузьмина одобрила проект водоотвода для спортивного объекта, не удостоверившись в его надежности. Именно это стало причиной обрушения биатлонной трассы в 2022 году. Материальный ущерб эксперты оценили в 7,1 млрд рублей.

Уголовное дело о халатности, которое было заведено в отношении подозреваемой, уже прекращено в связи с истечением срока давности. От Кузьминой потребовали оплатить штраф в 70 тысяч рублей. Эксперт свою вину не признает.

Как пишет 116.ru, Кузьмина утверждала, что объект был уже сдан и введен в эксплуатацию после того, как экспертиза выдала свое заключение. По словам подсудимой, она не отвечала за разделы из проектной документации, за которую ее судят.

Ранее свердловского экс-борца с коррупцией осудили за взятку.

