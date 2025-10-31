На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичам спрогнозировали на выходные аномальное тепло и дожди

Синоптик Шувалов: в ноябрьские выходные в Москве будет на 5 градусов теплее нормы
close
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В столичном регионе в предстоящие выходные ожидается аномально теплая погода – температура воздуха на 5 градусов превысит климатическую норму. При этом будет дождливо, а в целом погода станет продолжением октября, рассказал «Радио 1» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Тепло в Москве и Подмосковье задержится в период со 2 по 4 ноября. Днем воздух прогреется до +8...+9 градусов.

«Это достаточно нехарактерно для начала ноября и на пять градусов выше климатической нормы», — подчеркнул Шувалов.

Однако, несмотря на теплую погоду, выходные будут дождливыми – ожидается, что выпадет до 10-15 мм осадков.

Что касается дальнейшего похолодания, то на фоне плотной облачности и переносе воздуха с юга никаких заморозков в регионе не будет как минимум до 10-12 ноября, добавил синоптик. В то же время он не исключил туманы, отметив, что ветер будет совсем небольшим – его скорость не превысит 3 м/с.

До этого главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова тоже пообещала, что в ноябрьские праздники Москву и Подмосковье окутает волна аномального тепла. По ее прогнозу будет еще теплее — так, на понедельник, 3 ноября, она пообещала повышение температуры воздуха до +10 градусов, а в День народного единства и в первый рабочий день после праздников (4 и 5 ноября) до +11 градусов.

Ранее Гидрометцентр сообщил об аномально теплой погоде в некоторых регионах РФ.

