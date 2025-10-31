На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Девушки обвинили итальянский ресторан в Петербурге в тяжелом отравлении

SHOT: в Петербурге компания девушек обвинила ресторан в тяжелом отравлении
true
true
true
close
Telegram-канал SHOT

В Петербурге девушки обвинили ресторан в тяжелом отравлении, обернувшимся угрозой выкидыша и потерей сознания. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Все началось 9 октября, когда пять девушек решили поужинать в итальянском ресторане «Мона» на Каменноостровском проспекте — они праздновали день рождения. Компания заказала пиццу «Маргариту» и «Грушу горгонзолу», пасту с креветками, болоньезе тартар, салат с угрем, оладьи из кабачков и лимонад. Весь стол обошелся компании в общую сумму в 14 тысяч рублей.

По словам девушек, на следующий день, 10 октября, у троих из них появились сильные боли в животе и тошнота, а 11 октября одну из подруг нашли без сознания в ванной и госпитализировали. Также пострадала беременная девушка, находившаяся на седьмой неделе. Она получила угрозу выкидыша, которую могла спровоцировать инфекция. Ее состояние удалось стабилизировать.

Анализы пострадавших показали наличие сальмонеллеза. Девушки направили в ресторан досудебную претензию с просьбой возместить затраты на лечение и компенсировать моральный вред в размере 150 тысяч рублей, однако заведение уже отказало в удовлетворении этих требований.

Ранее студенты петербургского колледжа массово отравились в столовой.

