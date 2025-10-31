На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп угостил сладостями «скибиди-туалет» на Хэллоуин

TMZ: Трамп угостил конфетами ребенка в костюме скибиди-туалета
Президент США Дональд Трамп угостил сладостями ребенка в костюме скибиди-туалета из одноименного анимационного серила. Это произошло на приеме по случаю Хэллоуина, пишет TMZ.

Вечером 30 октября на Южной лужайке Белого дома состоялся традиционный прием на Хэллоуин, в котором приняли участие Дональд и Мелания Трамп. Президент и первая леди встречали сотни детей сотрудников администрации и военных, пришедших в костюмах за сладостями.

Под звуки песни «Thriller» Майкла Джексона Трамп в синем костюме и фирменной кепке с надписью «USA» вместе с Меланией, одетой в коричневое пальто и оранжевое платье, щедро раздавали гостям конфеты.

Некоторые юные участники проявляли особое нетерпение — один мальчик даже постучал по руке президента, чтобы привлечь внимание, на что Трамп с улыбкой ответил, бросив шоколадку прямо в его сумку. В другой момент он шутливо положил сладость поверх костюма ребёнка.

Среди гостей были супергерои, принцессы и даже малыш в мини-костюме McDonald's. Однако среди больше всего пользователям соцсетей запомнился ребенок, пришедший в костюме скибиди-туалета. Комментаторы обратили внимание на наряд мальчика, отметив, что он достоен приза за лучший костюм.

Ранее трехлетний ребенок прославился в сети, нарядившись на Хэллоуин вонючей ногой.

