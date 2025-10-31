Российские врачи удалили пациентке 40-сантиметровую раковую опухоль

В Пятигорске 60-летней женщине удалили крупную раковую опухоль. Об этом сообщает региональный минздрав.

В Пятигорский межрайонный онкологический диспансер поступила пациентка с жалобами на постепенный рост живота в течение двух лет. Врачи диагностировали женщине муцинозный рак яичника низкой степени злокачественности.

Было принято решение оперировать пациентку. В ходе операции врачи удалили муцинозную опухоль яичника диаметром в 40 сантиметров. Образование не вскрылось во время хирургического вмешательства.

Операция прошла успешно. Теперь женщина будет находиться в диспансере под динамическим наблюдением. Отмечается, что у пациентки была диагностирована первая стадия заболевания — химиотерапия ей не показана.

Ранее россиянка стала инвалидом после удаления новообразования из-за врачебной ошибки.