«Крики и оры»: в Екатеринбурге благодаря соседям накрыли порностудию в жилом доме

E1.RU: в Екатеринбурге накрыли порностудию в квартире жилого дома
true
true
true
close
Depositphotos

В Екатеринбурге благодаря жалобам соседей накрыли порностудию в жилом доме. Об этом сообщает E1.RU.

Инцидент произошел в квартире дома на улице Щербакова. Поводом для проверки послужили многочисленные жалобы соседей на ночной шум.

«... Каждую ночь вздрагивали от того, что здесь происходит: крики и оры и так далее», — рассказал общественник Дмитрий Чукреев.

Во время рейда в квартире пребывали две девушки и молодой человек в возрасте от 20 до 26 лет — они занимались съемками перед несколькими веб-камерами. По всей квартире при этом стояли камеры видеонаблюдения, включая ванную комнату. Также там нашли специфический инвентарь, алкоголь и следы употребления наркотиков.

Всех троих присутствовавших в жилище задержали и доставили в отдел полиции. Задержанные заявили, что камеры в квартире стоят для обеспечения безопасности.

Ранее в Петербурге раскрыли порностудию с наркотиками и оккультной атрибутикой.

