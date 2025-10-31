На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На создание фонда арендного жилья в Арктике выделят свыше 5 млрд рублей

Чекунов: на создание арендного жилья в Арктике выделят 5,4 млрд рублей
Pexels

Свыше 5 млрд рублей направят на создание арендного жилья в Арктике. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, передает ТАСС.

«В общем объеме средств это составляет 5,4 млрд рублей, которые пойдут на создание фонда арендного жилья в Арктике», — отметил он в ходе заседания комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика».

Чекунков добавил, что первые квартиры в Арктической зоне будут выделены до нового года, а сама реализация программы «Доступное арендное жилье в Арктике» начнется с Мурманской и Архангельской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа.

В сентябре глава Минвостокразвития сообщал, что до конца 2025 года также будет реализовано решение президента России Владимира Путина о распространении программы дальневосточной ипотеки на вторичное жилье.

По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмилы Рокотянской, введение программы Дальневосточной и Арктической ипотеки привели к значительному сокращению – почти в четыре раза – числа граждан России, рассматривающих возможность переезда в другие регионы страны.

Ранее на Западе рассказали, чего больше всего боятся военные НАТО в Арктике.

