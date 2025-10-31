В Москве предложили проиндексировать стоимость патентов для иностранных граждан

Стоимость патентов для мигрантов в Москве могут увеличить до 10 тыс. рублей

Стоимость трудовых патентов для иностранных граждан в Москве предложили повысить с 8,9 тыс. рублей до 10 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщила замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы, начальник Управления налогового анализа Дарья Мурченко, отмечает «Интерфакс».

Индексировать стоимость патентов для иностранных граждан планируют с учетом изменения регионального коэффициента, отмечается в сообщении.

«Индексация на 2026 год стоимости патентов для иностранных граждан. Мы ежегодно пересматриваем размер регионального коэффициента так, чтобы плата за патент отражала изменение средней заработной платы в Москве», — сказала Мурченко на заседании комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике.

Она напомнила, что в стоимость патента для мигрантов входят три составляющие: базовая стоимость патента, который устанавливается Налоговым кодексом; федеральный коэффициент-дефлятор, который ежегодно устанавливается Минэкономразвития; а также региональный коэффициент.

Патент для мигрантов — это документ, который дает право иностранному гражданину или лицу без гражданства, прибывшему в Россию в порядке, не требующем получения визы, работать у физического или юридического лица.

Ранее в Новосибирске пять человек задержали за «помощь» мигрантам с оформлением патента.