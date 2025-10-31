«Сила Сибири» вывела Россию в лидеры по поставкам газа в Китай

В 2025 году Россия закрепила за собой лидерство в сфере поставок природного газа в Китай. Ключевым фактором, обеспечившим это достижение, стал выход газопровода «Сила Сибири» на запланированную контрактную мощность, пишет ТАСС.

«Россия… в текущем году – стала лидером по поставкам природного газа благодаря выводу на контрактную мощность газопровода «Сила Сибири», — говорится в сообщении.

16 октября «Газпром» сообщил о достижении нового абсолютного максимума суточных объемов поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». В сообщении отмечается, что фактический объем прокачанного газа превысил предусмотренные контрактом обязательства «Газпрома».

Начиная с 1 декабря 2024 года, «Газпром» заблаговременно вышел на максимальный суточный уровень поставок газа в Китай по «Силе Сибири», предусмотренный контрактом. Первоначально планировалось, что газопровод достигнет своей полной проектной мощности в 38 млрд кубометров газа с 1 января 2025 года.

Ранее в «Газпроме» объяснили низкую цену поставок газа в Китай.