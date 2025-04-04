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Шесть человек госпитализировали после пожара в отеле в Турции

TRT: шесть человек госпитализировали после пожара в отеле в турецком Мармарисе
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Global Look Press

На турецком курорте Мармарис загорелся пятизвездочный отель. Шесть человек отравились угарным газом, их забрали в больницу, передает телеканал TRT.

Отель, как уточняется, находится в районе Ичмелер, там было около 680 гостей из других регионов Турции. Люди, как пишет канал, приехали на время праздничных дней в связи с окончанием месяца мусульманского поста Рамадан. Всех оперативно эвакуировали из здания, уточняет TRT.

Пожар, по предварительным данным, начался утром в котельной отеля. Спасатели, оперативно прибывшие на место, быстро потушили огонь.

27 марта этого года в Турции при пожаре в отеле «Кервансарай» в городе Бурса пострадали четыре человека, еще двоих спасти не удалось.

Причина возникновения пожара не установлена. Срок действия сертификата отеля истек, а его лицензия на ведение бизнеса не была продлена муниципалитетом. По итогам проверок, инициированных после трагического пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая, отель был закрыт как не соответствующий требованиям безопасности 2 января 2025 года. В мэрии Бурсы заявили, что в момент возникновения пожара в отеле не было клиентов, и из него были эвакуированы 12 сотрудников.

Ранее крупный пожар в жилом доме в Турции попал на видео.

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