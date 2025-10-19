На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач назвала неожиданную причину ожирения у подростков

Врач Овсянникова: стресс перед экзаменами провоцирует ожирение у школьников
ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

Подростки в возрасте 15–17 лет чаще сталкиваются с ожирением. Об этом сообщила в беседе с ТАСС старший научный сотрудник НИИ терапии и профилактической медицины, врач-эндокринолог Алла Овсянникова.

По ее словам, именно эта возрастная группа наиболее уязвима к стрессу, который вызывает экзамены — ОГЭ в 9 классе и ЕГЭ в 11 классе. Подростки часто пытаются справиться с тревогой через сладкую и нездоровую пищу, что приводит к нарушению пищевого поведения.

Эксперт подчеркнула, что ожирение является сложным заболеванием, требующим комплексного подхода. По ее данным, у 70% людей с ожирением есть сопутствующие психологические расстройства, включая депрессию, тревожность или нарушения пищевого поведения. Лечение должно включать работу эндокринолога, психолога или психотерапевта для коррекции психологических факторов.

Кроме того, Овсянникова отметила, что у подростков с лишним весом снижается мотивация к физической активности из-за нарушений работы нейромедиаторов в мозге. Поэтому для них важны занятия с врачом ЛФК и индивидуальный подбор нагрузок, а также помощь диетолога для правильного питания без жестких диет и голодовок.

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о росте числа случаев ожирения среди подростков 15–17 лет на 42% за последние четыре года. Она связывает это с улучшением диагностики через профилактические осмотры и диспансеризацию.

Ранее ученые выяснили, что мутации в клетках крови могут привести к ожирению.

