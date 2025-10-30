На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Челябинской области женщина не выжила в пожаре, начавшемся из-за детской шалости

В Коркино женщина не выжила в пожаре, начавшемся из-за детской шалости
true
true
true
close
ГУ МЧС России по Челябинской области

В Коркино детская шалость стала причиной пожара, во время которого не выжила женщина. Об этом сообщает МЧС России по региону.

Инцидент произошел на улице Карла Маркса, где на первом этаже жилого дома загорелась комната площадью в 20 квадратных метров — дым стал распространяться в подъезде. Жильцы эвакуировались из здания самостоятельно, в горящей квартире людей не нашли.

Однако позже на лестничной клетке пятого этажа нашли женщину без сознания. Спасатели эвакуировали ее из здания и передали врачам скорой помощи, которые попытались реанимировать пострадавшую, однако спасти ее не удалось.

По предварительным данным, причиной пожара стала детская шалость. На месте работали 10 человек личного состава и 3 единицы спецтехники.

Ранее пьяный мужчина уснул с сигаретой во рту в Петербурге и не выжил в начавшемся пожаре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами