В Челябинской области женщина не выжила в пожаре, начавшемся из-за детской шалости

В Коркино женщина не выжила в пожаре, начавшемся из-за детской шалости

В Коркино детская шалость стала причиной пожара, во время которого не выжила женщина. Об этом сообщает МЧС России по региону.

Инцидент произошел на улице Карла Маркса, где на первом этаже жилого дома загорелась комната площадью в 20 квадратных метров — дым стал распространяться в подъезде. Жильцы эвакуировались из здания самостоятельно, в горящей квартире людей не нашли.

Однако позже на лестничной клетке пятого этажа нашли женщину без сознания. Спасатели эвакуировали ее из здания и передали врачам скорой помощи, которые попытались реанимировать пострадавшую, однако спасти ее не удалось.

По предварительным данным, причиной пожара стала детская шалость. На месте работали 10 человек личного состава и 3 единицы спецтехники.

