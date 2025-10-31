На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Днепропетровске произошла перестрелка с участием СБУ и местного жителя

Житель Украины устроил перестрелку с сотрудниками СБУ в Днепропетровске
close
Depositphotos

В Днепропетровске произошла перестрелка с участием сотрудников СБУ и местного жителя. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По предварительным данным, конфликт между местными жителями и двумя сотрудниками СБУ произошел 28 октября в одном из ресторанов Днепропетровского района. Ссора среди отдыхающих быстро переросла в перепалку. Тогда посетители ресторана вышли на улицу и начали выяснять отношения перед входом в заведение.

Один сотрудник СБУ достал табельное оружие — пистолет Glock 17, и начал им угрожать. Другой участник конфликта ударил его по голове, отобрал пистолет и несколько раз выстрелил в обоих сотрудников СБУ. В результате перестрелки они получили ранения и были госпитализированы в местную больницу. У одного из них зафиксирована травма головы. После инцидента нападавший намеревался скрыться, но был задержан.

В конце сентября во Львовской области Украины сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК) открыл стрельбу во время вручения повестки. Тогда на украинских каналах было опубликовано видео, на котором мужчина пытается освободиться из рук вооруженного сотрудника ТЦК, но тот достает пистолет и открывает стрельбу.

Ранее в Одессе разъяренные жители перевернули автомобиль военкомов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами