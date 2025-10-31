В Днепропетровске произошла перестрелка с участием СБУ и местного жителя

В Днепропетровске произошла перестрелка с участием сотрудников СБУ и местного жителя. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По предварительным данным, конфликт между местными жителями и двумя сотрудниками СБУ произошел 28 октября в одном из ресторанов Днепропетровского района. Ссора среди отдыхающих быстро переросла в перепалку. Тогда посетители ресторана вышли на улицу и начали выяснять отношения перед входом в заведение.

Один сотрудник СБУ достал табельное оружие — пистолет Glock 17, и начал им угрожать. Другой участник конфликта ударил его по голове, отобрал пистолет и несколько раз выстрелил в обоих сотрудников СБУ. В результате перестрелки они получили ранения и были госпитализированы в местную больницу. У одного из них зафиксирована травма головы. После инцидента нападавший намеревался скрыться, но был задержан.

В конце сентября во Львовской области Украины сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК) открыл стрельбу во время вручения повестки. Тогда на украинских каналах было опубликовано видео, на котором мужчина пытается освободиться из рук вооруженного сотрудника ТЦК, но тот достает пистолет и открывает стрельбу.

Ранее в Одессе разъяренные жители перевернули автомобиль военкомов.