В Ленинградской области задержали городского прокурора

Сотрудники ФСБ задержали прокурора Кингисеппа, старшего советника юстиции Андрея Стрельникова. Следственный комитет Ленинградской области предъявит ему обвинение в превышении должностных полномочий, сообщает портал 47news.

По информации портала, силовики провели обыски дома и в рабочем кабинете Стрельникова. В частности, их интересовал сейф, в котором хранились папки с уголовными делами, переданными надзору следствием и полицией.

11 октября глава администрации Лужского муниципального района Ленобласти был задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере.

По данным следствия, подозреваемый в августе 2024 года получил через посредника взятку в размере 1 млн рублей. Взамен глава района должен был обеспечить общее покровительство при заключении контрактов с администрацией муниципалитета, отметили в ведомстве. По факту произошедшего возбудили дело по статье о получении взятки в крупном размере.

Ранее экс-зампреда правительства Ульяновской области обвинили в превышении полномочий.