В ЛДПР предложили отменить сроки давности по делам о педофилии

В ГД внесли законопроект об отмене срока давности по делам о насилии над детьми
Depositphotos

Сенаторы совместно с депутатами ЛДПР под руководством председателя партии Леонида Слуцкого направили в Госдуму законопроект, которым предлагается снять отмену сроков давности преступлений, связанных с сексуальным насилием против несовершеннолетних. Соответствующий документ опубликован в электронной базе думы.

«Законопроектом предлагается <...> [установить], что положения об освобождении от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности не применяются к лицам, совершившим преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних», — говорится в пояснительной записке.

Речь идет о статье 78 и 83 Уголовного кодекса РФ. Инициатива направлена на то, чтобы освобождение от ответственности по истечении сроков давности не распространялось на людей, обвиняемых в преступлениях против половой неприкосновенности детей.

В настоящий момент статья 78 УК РФ позволяет определять сроки давности привлечения к ответственности в зависимости от категории преступления. Исключением являются только преступления по статье о терроризме, действиях, направленных против мира, безопасности человечества и государственной власти.

Ранее в Казахстане осужденных педофилов решили кастрировать в тюрьме по решению суда.

