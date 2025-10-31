Россиянка продала квартиру, взяла кредит и отдала мошенникам почти 10 млн рублей

В Калининграде 46-летняя женщина лишилась квартиры и влезла в долги, поверив мошенникам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что женщине в мессенджере позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы финансового мониторинга. Он сообщил, что мошенники якобы пытаются похитить ее сбережения, и посоветовал перевести все деньги на «безопасный счет». Затем с ней связался «сотрудник банка», который убедил горожанку провести фиктивную сделку купли-продажи квартиры для смены кадастрового номера, запугав ее тем, что она может остаться без жилья.

Поверив аферистам, женщина продала квартиру и перевела 8,6 млн рублей на указанный счет. Также она оформила кредит на 870 тысяч рублей, которые тоже перечислила преступникам.

Позже, осознав обман, она обратилась в полицию. Общий ущерб составил почти 10 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество.

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме с 13-й зарплатой.