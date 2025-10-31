Главу бурятского «Аэрокома» арестовали за хищение денег на БПЛА для СВО

В Бурятии гендиректора «Аэрокома» обвинили в мошенничестве при поставках БПЛА

Генерального директора бурятской компании «Аэроком» Виктора Янькова взяли под стражу по делу о мошенничестве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Советского районного суда Улан-Удэ.

Мужчину подозревают в хищении бюджетных денег, которые выделили на поставку комплексов беспилотников для Минобороны России. Аппараты собирались направить в зону проведения специальной военной операции на Украине.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил заключить Янькова под стражу до 12 декабря 2025 года. По версии следствия, он похитил чужое имущество в особо крупном размере, используя свое высокое положение в «Аэрокоме».

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении более 500 млн рублей у Минобороны при исполнении государственного контракта на поставку трубопроводного оборудования. По данным ведомства, фигурантами дела стали бывший главный инженер филиала Военно-строительной компании Николай Лаптев, гендиректор ООО «ПП «Интерарм»» Владимир Куранов, его заместитель Вилен Даллари и сотрудники ООО «НЭСТ».

Ранее суд арестовал имущество экс-замглавы Минобороны РФ Попова.