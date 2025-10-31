Россиянам объяснили, как снизить негативный эффект от назальных спреев

Использование назального спрея во время при заложенности носа может закончиться негативным влиянием на здоровье и развитием зависимости. Поэтому важно применять его правильно, а в некоторых случаях лучше отказаться от такого способа борьбы с насморком, выбрав другие, более щадящие методы, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Среди основных последствий неверного применения спреев для носа специалисты выделяют раздражение и сухость слизистой, что приводит к жжению, зуду, кровотечениям. Также могут появиться проблемы с давлением, сердцем из-за того, что отдельные компоненты таких препаратов всасываются в кровь и воздействуют не только на сосуды мозга, но и на весь организм. Кроме того, есть риск нарушения обоняния – аносмии, которая наступает из-за повреждения рецепторов и хронического воспаления. При этом самым опасным последствием является зависимость от назальных спреев, что в конечном итоге может потребовать хирургического вмешательства.

Чтобы избежать этого, эксперты советуют применять капли для носа строго по правилам. В частности, важно соблюдать дозировку и не использовать спрей дольше трех-пяти дней. При покупке лекарства лучше делать выбор в пользу наиболее мягких средств – например, изготовленных на основе морской воды. Также важно регулярно увлажнять слизистую с помощью масляных капель и физраствора, и лечить не только симптом, но и причину насморка.

Специалисты также подчеркивают, что особенно осторожно к таким спреям следует относиться детям и беременным женщинам – им такие лекарства должен назначать врач. Это связано с тем, что отдельные компоненты в составе препарата могут отразиться на развитии плода, вызвать перевозбуждение.

Эксперты также советуют по возможности заменить назальные спреи на солевые растворы, ингаляции, прогревания и народные методы лечения насморка – например, капли с алоэ, которые хорошо помогают при воспалении.

До этого заслуженный врач России, известный телеведущий Александр Мясников предупредил, что сосудосуживающие назальные спреи вызывают зависимость быстрее, чем наркотики – иногда хватает трех дней их применения, чтобы человек не смог без них дышать всю оставшуюся жизнь. Для здоровья это не проходит бесследно, так как создает постоянную нагрузку на сердце. Лечится такая зависимость только хирургическим путем или очень длительной терапией с применением гормональных капель, подчеркнул врач.

