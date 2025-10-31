Врач предупредил россиян об опасности популярного у молодежи дуркинга

Среди молодежи стал популярным тренд на дуркинг, последователи которого намеренно ложатся в психоневрологический диспансер, чтобы «отдохнуть» и устроить себе цифровой детокс. Однако это опасная мода, которая может закончиться настоящим диагнозом и лечением в психиатрической клинике – с такими вещами нельзя шутить, предупредил психиатр, нарколог Василий Шуров в беседе с Общественной Службой Новостей.

Специалист напомнил об известном эксперименте Розенхана, участники которого были обычными людьми, симулировавшими психические заболевания. Оказываясь в клинике, они признавались, что пошутили, но в итоге им не поверили, оставили в больнице надолго и лечили серьёзными препаратами. На этом фоне популярный у молодёжи подход к психбольницам Шуров назвал «полудуркинг», подчеркнув, что с такими вещами нельзя шутить.

«Год назад у них был монастырьнг, теперь дуркинг. Чего дальше ждать — тюрьмонинг? К сожалению, это какие-то очень деструктивные тренды среди молодёжи», — отметил врач.

Он посоветовал при наличии психологических проблем сходить на приём к психотерапевту, при желании устроить детокс – съездить на ретрит. Нельзя просто так симулировать психиатрические болезни и занимать больницы, так как это чревато последствиями, заключил Шуров.

До этого психиатр-нарколог, психотерапевт Алексей Казанцев также согласился с опасностью популярного у зумеров тренда на «отдых» в психиатрических клиниках. Он напомнил, что если речь идёт о государственном медучреждении, то таких пациентов обязательно ставят на учёт, а также призвал помнить, что речь идёт о больнице, куда ложатся тяжёлые пациенты, часто пребывающие в остром состоянии. Такое соседство может негативно сказаться на человеке и усугубить его проблемы, предупредил Казанцев.

Ранее в России вырос спрос на монастыринг.