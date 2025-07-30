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В России вырос спрос на монастыринг

Российские туристы стали активнее интересоваться монастырингом
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В России эпоха стандартных путевок уходит в прошлое: сегодня туристы, особенно молодежь, активнее интересуются «тихим» туризмом и монастырингом. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор сервиса путешествий Туту Вячеслав Дусалеев.

По его словам, сегодняшние запросы россиян трансформируют ниши, которые раньше казались узкими. Например, вырос спрос (+10%) на монастыринг — трудничество, то есть временное проживание и работа в обмен на питание и жилье. Особенно популярен этот вид среди зумеров (+25%).

Еще один интересный тренд — «тихий» туризм. Россияне активнее отправляются в малые города (например, популярны Серпухов, Рыбинск и Сортавала), чтобы спрятаться от толпы. Что интересно, этот вид туризма популярен не только у молодых людей, но и среди представителей старшего поколения.

Набирают популярность и соло-путешествия. Сегодня, по словам эксперта, этот формат стал маркером свободы и самодостаточности. Например, интерес к женским соло-путешествиям вырос на 22%.

Кроме этого, как отметил Дусалеев, российские путешественники все чаще прибегают к помощи искусственного интеллекта при планировании поездок, особенно накануне праздников. Россияне чаще всего делегируют нейросетям логистические вопросы и планирование досуга.

Внутренний туризм остается приоритетом для большинства путешественников. По оценкам Туту, до конца года турпоток внутри страны вырастет на 8–17% в зависимости от региона. Этим летом подавляющее большинство — 88% — выбирают именно путешествия по России. Причем чаще всего россияне ездят в Санкт-Петербург.

Ранее россияне рассказали, как планируют туристические поездки.

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