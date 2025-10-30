Голую обезглавленную женщину нашли в екатеринбургском лесопарке

Женщину с отрезанной головой и без одежды обнаружили в парке Екатеринбурга. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в Юго-Западном лесопарке. Местный житель во время пробежки нашел тело женщины со следом от ровного среза на шее, при этом умершая была полностью голой. Из вещей при ней было только кольцо.

Правоохранительные органы сочли обстоятельства смерти женщины криминальными. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

В настоящее время стражи порядка занимаются проверкой сводок о пропавших женщинах, личность умершей на данный момент неизвестна. Также идут поиски головы погибшей.

До этого в лесу под Екатеринбургом нашли окровавленный Mercedes пропавшего бизнесмена. Куда делся сам предприниматель, неизвестно — машина была открыта, но личных вещей мужчины там не оказалось.

Ранее отец отрезал голову дочери, потому что она «ушла из дома и опозорила семью».