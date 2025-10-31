На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава новосибирского клуба, призывавший детей «убивать хохлов», получил срок за истязание

В Новосибирске глава спортивного центра Шарган получил срок за истязание детей
true
true
true
close
Суды общей юрисдикции Новосибирской области/VK

В Новосибирске за истязание детей осудили главу военно-спортивного центра Данила Шаргана. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Все происходило с ноября 2023 года по март 2024 года в клубе мужчины. Установлено, что Шарган во время спортивно-патриотических занятий бил несовершеннолетних воспитанников по голове и другим частям тела. Свою вину он не признал.

Шарган признан виновным по пунктам «а, г» части 2 статьи 117 УК РФ — истязание несовершеннолетних. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Помимо этого, ему вынесли двухлетний запрет на работу в сферах образования, воспитания и развития несовершеннолетних. С осужденного также взыскали 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

До этого мать одного из воспитанников рассказала, что в этом военно-спортивном центре избивали ее сына. Ребенок рассказал, что прапорщик за невыполнение приказов бил его палкой по голове при всей группе.

Позже появилось видео, где Шарган проводит занятие с детьми. На кадрах слышно, как тренер матерится и мотивирует малолетних во время забега фразой «кто последний — тот либерал». Кроме того, он призывал подопечных «убивать хохлов».

Ранее тренера по единоборствам с Ямала уличили в жестоком обращении с воспитанниками.

