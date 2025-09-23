Тренера по единоборствам с Ямала уличили в жестоком обращении с воспитанниками

В ЯНАО тренер по единоборствам избил подростка на глазах у остальных подопечных

На Ямале тренер применял к воспитанникам насильственные методы. Видео с одной из таких тренировок появилось в соцсетях.

Речь идет о сотруднике МБУ ДО «Спортивная школа «Олимпиец». Судя по записи, он нанес удары одному из воспитанников спортшколы во время тренировки на глазах у других подопечных. В конце концов мужчина пнул мальчика сзади по ноге, и пострадавший упал на пол.

По некоторым данным, тренер по единоборствам избивает детей на протяжении уже многих лет. Администрация школы знает об этом, но не отстраняет сотрудника от работы.

В пресс-службе окружной прокуратуры сообщили, что по данному факту уже проводится проверка.

До этого в Магнитогорске девочка пострадала во время растяжки по вине тренера. После очередного занятия в академии воздушной акробатики «Dragonfly» девочка пожаловалась на боль в руке. Оказалось, что она получила травмы — частичный разрыв сухожилия подвздошной мышцы и выпадение лопатки. Спустя две недели после инцидента руководитель спортивной студии заявила матери пострадавший, что ни она, ни тренер тут ни при чем, и отказалась компенсировать расходы на обследование и лечение.

Ранее воспитатель детсада в Якутии таскала ребенка за волосы.