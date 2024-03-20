Глава военно-спортивного центра призвал детей «убивать хохлов»

В Новосибирске глава военно-спортивного центра во время занятий призывал детей «убивать хохлов» и называл подопечных либералами. Видео с занятий тренер Данил Шарган опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

На кадрах с занятий, которые глава центра проводит с детьми, слышно, как он призывает воспитанников убивать украинцев. На другом видео тренер матерится при подопечных и мотивирует их во время забега фразой «кто последний — тот либерал».

При этом в комментарии к ролику мужчина акцентирует внимание на том, что нецензурно выражается при детях, призывая «латентных петушар с пятой колонны» начинать «кукарекать».

До этого мать одного из воспитанников обвинила сотрудника этого военно-спортивного центра в избиении своего сына. Ребенок рассказал, что прапорщик за невыполнение приказов бил его палкой по голове при всей группе.

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