На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач назвала опасную привычку во время еды

Гастроэнтеролог Ткаченко: питье во время еды мешает пищеварению и вредит здоровью
true
true
true
close
Freepik.com

Во время еды важно не пить слишком много, так как избыточное потребление жидкости разбавляет желудочный сок, снижая его концентрацию и активность необходимых ферментов. Все это в конечном итоге нарушает пищеварение, рассказал в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт, гастроэнтеролог и гепатолог Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Петр Ткаченко.

По словам специалиста, в большей степени то, как напиток отразится на желудке, зависит от здоровья человека. Так, при пониженной кислотности лучше вообще не пить во время еды, а при повышенной пищу можно запивать, но только небольшим количеством воды.

«Лучше употреблять жидкость после еды — тогда желудочный сок успевает полноценно воздействовать на пищу. Например, если пища жирная, горячий напиток поможет предотвратить её застой и облегчит работу желудка», — посоветовал врач.

Ткаченко призвал россиян соблюдать меру, отметив, что небольшие объёмы жидкости не будут вредны пищеварительной системе, однако если переборщить, то это сильно помешает расщеплению и усвоению пищи.

Напомним, привычка пить чай на голодный желудок может привести к неприятным последствиям для здоровья – об этом врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Наталья Васильева предупредила в разговоре с «Газетой.Ru». Она объяснила, что в чёрном и зелёном чае содержится значительное количество кофеина и так называемых дубильных веществ под названием танины. Их сочетание вызывает не только повышение бодрости и работоспособности, но и увеличение выработки желудочного сока. На голодный желудок это может вызвать изжогу, тошноту, боли в желудке или обострение гастрита и язвенной болезни.

Ранее россиянам рассказали, чем опасно переедание соли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами