Врач назвала опасную привычку во время еды

Во время еды важно не пить слишком много, так как избыточное потребление жидкости разбавляет желудочный сок, снижая его концентрацию и активность необходимых ферментов. Все это в конечном итоге нарушает пищеварение, рассказал в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт, гастроэнтеролог и гепатолог Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Петр Ткаченко.

По словам специалиста, в большей степени то, как напиток отразится на желудке, зависит от здоровья человека. Так, при пониженной кислотности лучше вообще не пить во время еды, а при повышенной пищу можно запивать, но только небольшим количеством воды.

«Лучше употреблять жидкость после еды — тогда желудочный сок успевает полноценно воздействовать на пищу. Например, если пища жирная, горячий напиток поможет предотвратить её застой и облегчит работу желудка», — посоветовал врач.

Ткаченко призвал россиян соблюдать меру, отметив, что небольшие объёмы жидкости не будут вредны пищеварительной системе, однако если переборщить, то это сильно помешает расщеплению и усвоению пищи.

Напомним, привычка пить чай на голодный желудок может привести к неприятным последствиям для здоровья – об этом врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Наталья Васильева предупредила в разговоре с «Газетой.Ru». Она объяснила, что в чёрном и зелёном чае содержится значительное количество кофеина и так называемых дубильных веществ под названием танины. Их сочетание вызывает не только повышение бодрости и работоспособности, но и увеличение выработки желудочного сока. На голодный желудок это может вызвать изжогу, тошноту, боли в желудке или обострение гастрита и язвенной болезни.

Ранее россиянам рассказали, чем опасно переедание соли.