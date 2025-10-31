Губернатор Клычков рассказал о последствиях атаки донов всу на ТЭЦ в Орле

Клычков: в Орле ограничат подачу воды и тепла из-за атаки БПЛА ВСУ на ТЭЦ

В Орле ограничат подачу воды и теплоснабжения в связи с повреждением теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) при атаке беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

По его словам, специалисты уже проводят ремонтные работы на ТЭЦ.

Клычков уточнил, что ограничения с подачей воды и тепла будут действовать в Железнодорожном, Советском и Северном районах Орла.

«Восстановительные работы будут завершены до ночи сегодня. Оперативная группа осуществляет контроль ситуации до полной подачи тепла во все объекты», — написал он.

Ночью 31 декабря Клычков сообщил, что обломки беспилотника в регионе упали на территории теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Орле.

По словам Клычкова, службы «Россети Центр» и «Орелэнерго» провели оперативные переключения на резервные линии, в результате чего электроснабжение было восстановлено практически полностью.

