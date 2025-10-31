Жителям Кузбасса посоветовали не ждать подтоплений и самим установить ливневки

Чтобы избежать подтоплений, которые стали проблемой для жителей многих регионов, в том числе Кемеровской области, следует заранее принять меры. Владельцы частных домов сами должны следить за территорией от дома до проезжей части, а при отсутствии ливневок могут установить их самостоятельно, объяснили Сiбдепо в пресс-службе администрации Белова.

Подготовку к возможному подтоплению советуют начать заранее – жителям напомнили, что по решению Совета народных депутатов Беловского городского округа, «частники» они должны сами обустроить территорию вокруг домов. В том числе им следует предусмотреть наличие ливневок, водоотводных каналов, которые необходимы, чтобы предотвратить затопление подвалов. В зону ответственности владельца участка входит территория от его границ до границы проезжей части, уточнили в администрации. Если же участок не оформлен, то под ответственность хозяина попадает территория в радиусе 15-20 метров.

При отсутствии устройств водоотведения ливневых и талых вод в администрации советуют принять меры – их можно сделать самостоятельно. Однако для этого нужны особые навыки и техническое образование, подчеркнули специалисты. В том числе нужно строго соблюдать технические требования – в частности, учитывать уклон, ширину, глубину залегания, диаметр труб. При отсутствии навыков лучше обратиться к профессионалам, которые помогут заранее позаботиться о водоотведении и предотвратить подтопление, заключили в администрации Белова.

Напомним, в прошлом сезоне жители нескольких населенных пунктов Кемеровской области пожаловались на ситуацию с паводками в регионе. В частности, подтопления наблюдались в деревне Глуховка и в поселке Калачево из-за подъема воды на реке Аба. Всего в прошлом году подтопления произошли в 18 регионах России.

Ранее в Кузбассе паводком сорвало понтонный мост с людьми.