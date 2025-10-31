На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жителям Кузбасса посоветовали не ждать подтоплений и самим установить ливневки

Власти Кузбасса дали инструкцию жителям на случай подтоплений
true
true
close
Depositphotos

Чтобы избежать подтоплений, которые стали проблемой для жителей многих регионов, в том числе Кемеровской области, следует заранее принять меры. Владельцы частных домов сами должны следить за территорией от дома до проезжей части, а при отсутствии ливневок могут установить их самостоятельно, объяснили Сiбдепо в пресс-службе администрации Белова.

Подготовку к возможному подтоплению советуют начать заранее – жителям напомнили, что по решению Совета народных депутатов Беловского городского округа, «частники» они должны сами обустроить территорию вокруг домов. В том числе им следует предусмотреть наличие ливневок, водоотводных каналов, которые необходимы, чтобы предотвратить затопление подвалов. В зону ответственности владельца участка входит территория от его границ до границы проезжей части, уточнили в администрации. Если же участок не оформлен, то под ответственность хозяина попадает территория в радиусе 15-20 метров.

При отсутствии устройств водоотведения ливневых и талых вод в администрации советуют принять меры – их можно сделать самостоятельно. Однако для этого нужны особые навыки и техническое образование, подчеркнули специалисты. В том числе нужно строго соблюдать технические требования – в частности, учитывать уклон, ширину, глубину залегания, диаметр труб. При отсутствии навыков лучше обратиться к профессионалам, которые помогут заранее позаботиться о водоотведении и предотвратить подтопление, заключили в администрации Белова.

Напомним, в прошлом сезоне жители нескольких населенных пунктов Кемеровской области пожаловались на ситуацию с паводками в регионе. В частности, подтопления наблюдались в деревне Глуховка и в поселке Калачево из-за подъема воды на реке Аба. Всего в прошлом году подтопления произошли в 18 регионах России.

Ранее в Кузбассе паводком сорвало понтонный мост с людьми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами