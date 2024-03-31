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Жители кузбасских поселков пожаловались на подтопление территорий

Жители нескольких населенных пунктов Кузбасса уже страдают от весеннего паводка

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Shutterstock/sunakri

Жители нескольких населенных пунктов Кемеровской области жалуются на ситуацию с паводками в регионе, Об этом сообщает kp.ru.

Глава Новокузнецкого муниципального округа Кемеровской области Андрей Шарнин заявил, что подтопления наблюдаются в деревне Глуховка.

По его словам, из-за погодных условий дорога до деревни была перекрыта, на месте организовали дежурство специалистов.

На место прибыла машина высокой проходимости, которая будет перевозить местных жителей. Он подчеркнул, что помощь будет оказываться всем, кто окажется в зоне подтоплений.

По словам главы Прокопьевского муниципального округа Натальи Шабалиной, подтопления произошло в поселке Калачево из-за подъема воды на реке Аба.

Глава Гурьевского муниципального округа Станислав Черданцев рассказал, что на реке Нарышевка 30 марта произвели вскрышные работы для пропуска талых вод. Он подчеркнул, что в Гурьевке на данный момент подтоплений нет.

До этого стало известно, что подтопления произошли в 18 регионах РФ. Больше всего подтопленных участков зафиксировано в Луганской народной республике (ЛНР).

По данным оперативных служб на 30 марта, в общей сложности подтоплены 876 приусадебных участков, восемь жилых домов, 57 мостов и 37 участков дорог.

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