В Кузбассе паводком сорвало понтонный мост с людьми

В Междуреченском городском округе Кузбасса сорвало понтонный мост через реку Томь. По данным РИА Новости прокуратура и СК начали проверки.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщала, что по предварительным данным, из-за паводка произошел отцеп от береговых креплений понтонного моста через реку Томь. Отмечается, что в результате инцидента опасных последствий не наступило.

«Причины и обстоятельства события устанавливаются. Новокузнецкой транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности эксплуатации внутреннего водного транспорта и технических сооружений», – говорится в сообщении.

В региональном следственном комитете сообщили, что люди, которые находились в момент инцидента на мосту, были эвакуированы, пострадавших нет. По данному факту организовано проведение доследственной проверки.

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