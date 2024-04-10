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В Кузбассе паводком сорвало понтонный мост с людьми

Понтонный мост с людьми сорвало паводком в Междуреченском ГО Кузбасса

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

В Междуреченском городском округе Кузбасса сорвало понтонный мост через реку Томь. По данным РИА Новости прокуратура и СК начали проверки.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщала, что по предварительным данным, из-за паводка произошел отцеп от береговых креплений понтонного моста через реку Томь. Отмечается, что в результате инцидента опасных последствий не наступило.

«Причины и обстоятельства события устанавливаются. Новокузнецкой транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности эксплуатации внутреннего водного транспорта и технических сооружений», – говорится в сообщении.

В региональном следственном комитете сообщили, что люди, которые находились в момент инцидента на мосту, были эвакуированы, пострадавших нет. По данному факту организовано проведение доследственной проверки.

9 апреля в Кузбассе спасли двух подростков с отколовшейся льдины, детей унесло почти на середину реки Томь.

Ранее в Курганской области разработали план на случай затопления больниц.

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