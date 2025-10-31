На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичей предупредили о похолодании в выходные

«Известия»: в выходные, 1 и 2 ноября, в Москве ожидается холодная погода и дожди
close
Alexander Zemlianichenko/AP

В ближайшие выходные, 1 и 2 ноября, в Москве ожидается холодная погода, возможны осадки в виде дождей. Об этом «Известиям» рассказали аналитики Яндекс Погоды.

По данным синоптиков, 1 ноября температура воздуха будет находиться в пределах +5...+6°C, с северо-востока, юга и юго-востока ожидаются порывы ветра до 5 м/с.

«В городах Подмосковья, таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово, температура днем будет близкой к московской, около +6 градусов, а погодные условия останутся аналогичными столичным», — говорится в публикации.

В воскресенье, 2 ноября, погода останется пасмурной, уточнили синоптики. Температура воздуха в столице будет варьироваться в тех же пределах, однако к вечеру поднимется до +7°C. Ветер ожидается южный и юго-восточный, с порывами до 7 м/с. В свою очередь, погода в Московской области может оказаться на 1–2 градус ниже.

До этого главный специалист «Метеоновостей», синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что во время ноябрьских праздников в Москве ожидается пасмурная, но теплая погода — температура воздуха будет выше климатической нормы. Первые дни будет сухо — дожди польют только 4 ноября.

Ранее москвичам рассказали, когда в столице выпадет снег.

