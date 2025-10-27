На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье завершено расследование дела о торговле младенцем

Четыре человека предстанут перед судом по делу о торговле новорожденным
close
Depositphotos

Фигуранты дела о продаже ребенка в Подмосковье предстанут перед судом. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

Как отмечается в сообщении, на данный момент завершено расследование уголовного дела в отношении супругов, работника частного медицинского центра и роженицы, которые обвиняются в торговле новорожденным. В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в феврале 2025 года супруги приняли решение купить новорожденного. Они нашли беременную женщину на позднем сроке беременности, которая находилась в России незаконно. В частном медицинском центре Щелково договорились с врачом, которая за 150 тысяч рублей готова была помочь с родами и оформлением ребенка по паспортным данным покупателей.

Предполагается, что врач спровоцировала у девушки преждевременные роды, вызвала скорую и сообщила ложные данные о роженице. В результате мальчик родился по паспортным данным покупательницы. Как поясняют в СК, на выписке 18 февраля женщина передала его покупателям, а они в свою очередь перевели деньги за ребенка. О произошедшем стало известно правоохранительным органам, которые задержали всех участников сделки.

Ранее женщина пыталась продать свои органы через соцсети ради будущего ее ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами