В Подмосковье завершено расследование дела о торговле младенцем

Четыре человека предстанут перед судом по делу о торговле новорожденным

Фигуранты дела о продаже ребенка в Подмосковье предстанут перед судом. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

Как отмечается в сообщении, на данный момент завершено расследование уголовного дела в отношении супругов, работника частного медицинского центра и роженицы, которые обвиняются в торговле новорожденным. В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в феврале 2025 года супруги приняли решение купить новорожденного. Они нашли беременную женщину на позднем сроке беременности, которая находилась в России незаконно. В частном медицинском центре Щелково договорились с врачом, которая за 150 тысяч рублей готова была помочь с родами и оформлением ребенка по паспортным данным покупателей.

Предполагается, что врач спровоцировала у девушки преждевременные роды, вызвала скорую и сообщила ложные данные о роженице. В результате мальчик родился по паспортным данным покупательницы. Как поясняют в СК, на выписке 18 февраля женщина передала его покупателям, а они в свою очередь перевели деньги за ребенка. О произошедшем стало известно правоохранительным органам, которые задержали всех участников сделки.

Ранее женщина пыталась продать свои органы через соцсети ради будущего ее ребенка.