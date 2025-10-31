Мать пловца Свечникова прокомментировала версию о бегстве сына

Мать пловца Свечникова опровергла версии о его бегстве от СВО и от семьи

Мать пропавшего в ходе заплыва в Босфорском проливе пловца Николая Свечникова Галина назвала безосновательными версии о том, что ее сын якобы «убежал» от СВО или ко второй семье. Об этом сообщает РИА Новости.

«С СВО это вообще никак не связано. Если бы его забрали на СВО, то это случилось бы в 2022 году, сейчас 2025 год», — сказала женщина в разговоре с агентством.

Она также обратила внимание на то, что спортсмен в первый раз находился в Стамбуле и семью за один день создать невозможно.

«Эта версия не поддерживается по той причине, что Николай один обеспечивает свою семью — у него маленький ребенок, в такой ситуации мужчине приходится много работать. Вопрос — когда создать вторую семью, если нужно обеспечивать первую? Человек каждый день дома и каждый день на работе», — сказала Свечникова.

24 августа российский пловец, тренер и мастер спорта Николай Свечников исчез во время массового заплыва на Босфоре. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь несколько часов спустя. В полиции отказались сразу организовать поиски, заявив, что необходимо подождать определенное время. Впоследствии выяснилось, что на старте не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников был поверхностным.

В ходе поисков возникали различные версии случившегося. Так, сообщалось, что россиянин мог самостоятельно выбраться на берег и скрыться. Кроме того, появлялась информация о том, что сигнал с браслета пловца шел со дна Босфора — это опровергла его мать Галина, пояснив, что чип в браслете лишь фиксирует моменты старта и финиша.

Ранее за информацию о местонахождении пропавшего пловца Свечникова объявили награду.