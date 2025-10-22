В РФ для школьников-гуманитариев захотели ввести обязательный ЕГЭ по истории

Минобрнауки сделает ЕГЭ по истории обязательным для гуманитариев с марта

Министерство науки и высшего образования России планирует с 1 марта 2026 года ввести Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории для поступающих на социально-гуманитарные направления. Об этом говорится в документе, размещенном на официальном сайте публикования правовых актов.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования, программам бакалавриата и программам специалитета», — говорится в документе.

В проекте говорится, что ведомство предлагает вузам установить в качестве обязательного ЕГЭ для поступления на социально-гуманитарные направления не только обществознание, но и историю. Если законопроект примут, то его действие вступит в силу 1 марта 2026 года и закончится 1 сентября 2029 года.

Новые меры затронут такие специальности, как «Социология», «Юриспруденция», «Публичная политика и социальные науки» и другие.

До этого Минобрнауки определило минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для поступления в подведомственные вузы в 2026/2027 учебном году. Пороговые данные на предстоящем экзамене решили повысить.

До этого член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков заявил, что изменение потребует дополнительных занятий с учащимися, а школьники уже и без того сильно загружены. По его словам, введение дополнительных часов потребует полной перестройки образовательного процесса.

Ранее школьникам посоветовали не выбирать предметы для ЕГЭ по совету родителей.