В Москве предложили арендовать сгоревшую квартиру

На юго-западе Москвы предложили арендовать квартиру после пожара за 77 тыс. руб.
Shutterstock

На юго-западе Москвы предложили арендовать квартиру, сильно пострадавшую после пожара. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва?».

В публикации отмечается, что сгоревшая трехкомнатная квартира находится по адресу улица Винокурова, дом 24, корпус 4, недалеко от станции МЦК «Крымская». За месяц проживания в ней просят 77 тысяч рублей.

В описании к объявлению отмечается, что в помещении произошло локальное возгорание, которое было ликвидировано. Собственник квартиры добавил, что в двух комнатах «можно жить, проведя тщательную влажную уборку».

До этого сообщалось, что Никулинский районный суд Москвы в мае этого года удовлетворил иски межрайонного прокурора о запрете публикаций с дискриминационными условиями найма. В одном из случаев речь шла о вакансии домработницы в трехкомнатную квартиру, где одним из критериев был указан пункт «кандидат должен быть славянином».

В другом случае требование «только для славян» содержалось в вакансии начальника охраны объектов. Этот иск прокуратуры суд также удовлетворил, запретив распространение объявления.

Ранее суд в Москве запретил объявления с отказом сдавать жилье цыганам.

