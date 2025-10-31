На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве задержали объявленную в международный розыск россиянку

РИА Новости: объявленную в международный розыск россиянку задержали в Домодедово
Global Look Press

Россиянку, заочно арестованную в РФ и объявленную в международный розыск по обвинениям в участии в деятельности террористической организации и содействии терроризму, задержали в аэропорту Домодедово. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Согласно их данным, Алпият Абдулмуталибова ранее была заочно арестована и объявлена в международный розыск по обвинениям в содействии террористической деятельности и участии в организации, признанной террористической в соответствии с российским законодательством.

Женщину задержали в аэропорту Домодедово и поместили в помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора (ПФРС), для последующего перевода в СИЗО в Дагестане, где ведется расследование по ее делу.

Согласно материалам, суд в Дагестане в конце сентября продлил срок ареста Абдулмуталибовой на два месяца, несмотря на то, что она еще не была этапирована в регион. Следователь обосновал ходатайство необходимостью предъявить женщине обвинение в очной форме, допросить ее и провести другие следственные действия.

Фигурантка дела участвовала в заседании по видеосвязи, а ее защитник указал, что у Абдулмуталибовой шестеро детей, из которых пятеро — несовершеннолетние, двое — малолетние, и при нахождении на свободе она будет являться по первому требованию следствия.

Тем не менее суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца и пять суток.

27 октября Абхазия передала Российской Федерации ранее задержанного на территории страны гражданина Турции, который разыскивался по линии Интерпола.

Ранее россиянин получил срок за мошенничество с инвестициями на 300 млн рублей.

