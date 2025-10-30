На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Астраханцы похитили школьницу из-за слишком резкого ответа на их вопрос

В Астраханской области молодых людей осудили за похищение девушки
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В Астраханской области осудили двух 24-летних местных жителей за похищение человека. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в селе Началово. По данным следствия, между парой и 15-летней девушкой возник конфликт. Как сообщает mk.ru, они что-то спросили у школьницы, ее ответ показался компании слишком резким.

Мужчина и женщина избили несовершеннолетнюю и ее брата, после чего затолкали первую в машину и скрылись. Мальчик тем временем обратился в полицию. Узнав об этом, молодые люди отпустили пострадавшую.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетней группой лиц по предварительному сговору.

«В ходе судебного разбирательства местные жители пытались оспорить свою вину», – сообщается в публикации.

Несмотря на их позицию, следователи предоставили все необходимые доказательства обратного. В результате фигурантов приговорили к пяти годам лишения свободы каждого. Женщина будет отбывать срок в колонии общего режима, мужчина – в колонии строгого режима.

Ранее мужчину похитили, пичкали наркотиками и заставляли заниматься проституцией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами