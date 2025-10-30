Астраханцы похитили школьницу из-за слишком резкого ответа на их вопрос

В Астраханской области осудили двух 24-летних местных жителей за похищение человека. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в селе Началово. По данным следствия, между парой и 15-летней девушкой возник конфликт. Как сообщает mk.ru, они что-то спросили у школьницы, ее ответ показался компании слишком резким.

Мужчина и женщина избили несовершеннолетнюю и ее брата, после чего затолкали первую в машину и скрылись. Мальчик тем временем обратился в полицию. Узнав об этом, молодые люди отпустили пострадавшую.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетней группой лиц по предварительному сговору.

«В ходе судебного разбирательства местные жители пытались оспорить свою вину», – сообщается в публикации.

Несмотря на их позицию, следователи предоставили все необходимые доказательства обратного. В результате фигурантов приговорили к пяти годам лишения свободы каждого. Женщина будет отбывать срок в колонии общего режима, мужчина – в колонии строгого режима.

