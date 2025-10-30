Мужчину похитили, пичкали наркотиками и заставляли заниматься проституцией

В США три человека попали в тюрьму после обвинений в похищении человека. Об этом сообщает ABC13.com.

Как рассказал сам пострадавший, подруга предложила ему работу. Женщина повезла его в гостиницу, где он встретился с другой американкой по прозвищу Куки. Новая знакомая зарегистрировала его на сайте эскорт-услуг, и ему придется заниматься соитием с мужчинами за деньги.

Мужчина отказался, после чего она напала на него и похитила. На следующий день он смог сбежать, но спустя четыре часа Куки, его подруга и мужчина с оружием пришли к нему, после чего, угрожая пистолетом, затолкали его в машину.

В течение следующих шести дней его избивали и заставляли употреблять наркотики, а также обслуживать мужчин. Позже ему удалось отправить сообщение своей тете, которая помогла ему сбежать.

В результате перед судом предстали Куки, подруга пострадавшего и мужчина с оружием. Их обвинили в похищении человека при отягчающих обстоятельствах, на данный момент фигуранты находятся в тюрьме.

