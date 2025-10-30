На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье неизвестные отравили десятки домашних собак

SHOT: в Красногорске произошло массовое отравление собак
olgagorovenko/Shutterstock/FOTODOM

В подмосковном Красногорске владельцы стали жаловаться на отравления собак после прогулок. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, хозяева десятков собак стали обращаться к ветеринарам. У пациентов наблюдались одинаковые симптомы. Чаще всего к специалистам обращались жители Путилково.

Наиболее вероятно, животные контактировали на улице с отравой, которую по округе разбросали догхантеры. Одного из них сняли камеры наружного наблюдения. На кадрах заметно, как человек высыпает что-то на газон.

Предположительно, неизвестные использовали лекарство, которое назначают людям для лечения туберкулеза. Препарат блокирует выработку витамина В6, это приводит к поражению нервной системы у собак.

Местные жители обеспокоены ситуацией. Они уверены, что местные власти игнорируют ситуацию, и призывают друг друга быть внимательнее во время прогулок.

Ранее в Краснодаре неизвестный разбросал по городу сосиски, начиненные рыболовными крючками.

