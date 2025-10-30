На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гид бросил туристов с детьми на острове в Карелии

РЕН ТВ: гид бросил восемь туристов на острове в Карелии из-за опоздания
Иоанн Ткаченко/«Газета.Ru»

Гид бросил восемь туристов на острове в Карелии без вещей и связи из-за 15-минутного опоздания, люди были вынуждены возвращаться домой самостоятельно. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам пострадавших, группа отстала всего на 15 минут из-за травмы ребенка. Однако водитель и гид решили не ждать опоздавших, оформив так называемый протокол согласия на выезд без восьми пассажиров. При этом документ подписали лишь трое из 50 туристов, находившихся в автобусе.

Оставшиеся в лесу путешественники потратили значительные суммы на такси и написали заявление в полицию. Теперь петербургской турфирме «Шарм-Трэвел», организовавшей поездку, грозит ответственность за оставление людей в опасности и оказание некачественных услуг.

Когда пострадавшие прибыли в офис компании, директора Александра Кулбасова на месте не оказалось. Он согласился выйти на связь только по видеосвязи и заявил, что «проблема лишь в том, что гид не позвонил 112». При этом в договоре прямо прописано обязательство исполнителя услуги незамедлительно сообщать о любых чрезвычайных ситуациях.

«Возвращать деньги директор фирмы Александр не спешит и путается в условиях договора», — отмечается в материале.

Адвокат Павел Аринушкин сообщил, что фирме грозит административный штраф до 100 тысяч рублей, а виновным лицам — уголовная ответственность по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности») с возможным лишением свободы до одного года.

Ранее охотник заблудился в горах Чечни и провел три дня без воды и еды.

