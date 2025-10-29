На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Охотник заблудился в горах Чечни и провел три дня без воды и еды

В Чечне спасли охотника, который потерялся из-за тумана и три дня искал дорогу
МВД России

В Чечне полицейские нашли в горах мужчину, который заблудился во время охоты. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Местный житель отправился на охоту вместе с товарищами и заблудился, когда в тумане пытался найти дорогу к условленному месту встречи. Началась масштабная поисково-спасательная операция, в которой принимали участие сотрудники полиции и волонтеры.

В сложных погодных условиях поисковики обследовали десятки километров труднопроходимой местности и в конце концов обнаружили пропавшего в районе горы Чермой.

«За время скитаний мужчина, оставшийся без воды и пищи, успел обезводиться и сильно устать, но находился в сознании. Ему пришлось отпугивать выстрелами медведя и преодолевать боль от старой травмы колена», — говорится в сообщении.

После оказания первой помощи мужчину передали медикам. Убедившись, что жизни и здоровью спасенного ничего не угрожает, они отпустили его домой.

Ранее турист заблудился в джунглях и несколько недель выживал, питаясь корой и муравьями.

