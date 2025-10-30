На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В холле тульской поликлиники женщина потеряла сознание, она не выжила

В Туле женщина потеряла сознание в холле поликлиники, ее не спасли
Telegram-канал Тула Жесть

В Туле женщине стало плохо в холле больницы. Об этом сообщает «Первый тульский» со ссылкой на минздрав региона.

Инцидент произошел в больнице на улице Коминтерна. По данным издания, 45-летняя посетительница потеряла сознание, после чего местные специалисты попытались реанимировать человека. Другие сотрудники тем временем вызвали скорую помощь, которая приехала спустя 13 минут.

«Несмотря на все усилия, спасти пациентку не удалось», – сообщается в публикации.

На данный момент сотрудники минздрава проводят ведомственную проверку. Что именно стало причиной произошедшего, не уточняется. Были ли у женщины серьезные проблемы со здоровьем, не сообщается.

По словам одного из свидетелей, в момент инцидента дежурного фельдшера в больнице не было. Необходимых лекарств якобы тоже не нашлось.

До этого в Подмосковье во время урока у учителя произошел инсульт. 44-летний мужчина стал терять сознание. На место прибыли медики, но спасти его не смогли.

Ранее девушка не дожила до свадьбы из-за сделанной женихом татуировки.

