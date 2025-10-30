На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Отец Илона Маска допустил, что его сын мог тайно посетить Россию

Эррол Маск: Илон мог несколько раз посетить Россию инкогнито
Nathan Howard/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск мог уже несколько раз посетить Россию инкогнито. Об этом в интервью ТАСС заявил отец миллиардера Эррол Маск.

«Да, он был здесь. И он еще приедет. Я скажу ему, чтобы чаще приезжал. Очевидно, он очень важная фигура. И когда он приезжает в определенные страны, ему это нужно делать либо скрытно, либо в открытую. Есть вероятность, что он несколько раз уже приезжал сюда инкогнито», — сказал отец предпринимателя.

Эррол Маск добавил, что обсудит со своим сыном организацию нескольких публичных визитов.

21 октября Эррол Маск прилетел в Казань, чтобы посетить местные ИТ-парки. Он объявил, что его сын может посетить Россию в ближайшее время. При этом известно, что сам Илон Маск не общается с отцом уже много лет.

В этот же день депутат Госдумы Антон Ткачев заявил, что американский предприниматель не приезжает в Россию из-за опасения санкций или большой загруженности. По его мнению, владелец компаний SpaceX и Tesla в целом не так много путешествует.

Ранее отец Илона Маска рассказал о связанной с Россией просьбе сына.

