В Госдуме допустили, что Илон Макс не приезжает в Россию из-за возможных санкций

Депутат Ткачев: Илон Маск не едет в Россию, потому что очень занят

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск не приезжает в Россию из-за опасения санкций или большой загруженности, предположил в беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Антон Ткачев. По его мнению, владелец компаний SpaseX и Tesla в целом не так много путешествует.

«Мы можем предположить, что Илон Макс не приезжает в Россию из-за возможных последующих санкций к его компаниям. Они все-таки базируются в США, плюс много фондов, которые взаимодействуют с Европой. И, соответственно, уверен, что могли бы последовать санкции в сторону его активов со стороны недружественных стран. Второе, конечно, это его график и огромное количество работы с его компаниями, что не совсем позволяет полететь в какую-либо другую страну, не только в Россию. И в целом не так много он путешествует, исходя из публичной информации», — сказал Ткачев.

21 октября отец Илона Маска предприниматель Эррол Грэм Маск прилетел в Казань, чтобы посетить местные ИТ-парки. И объявил, что его сын может посетить Россию в ближайшее время. При этом известно, что сам Илон Маск не общается с отцом уже много лет.

Ранее депутат Свинцов предположил, что появление Илона Маска в России будет политически некорректно.