На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме допустили, что Илон Макс не приезжает в Россию из-за возможных санкций

Депутат Ткачев: Илон Маск не едет в Россию, потому что очень занят
true
true
true
close
Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск не приезжает в Россию из-за опасения санкций или большой загруженности, предположил в беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Антон Ткачев. По его мнению, владелец компаний SpaseX и Tesla в целом не так много путешествует.

«Мы можем предположить, что Илон Макс не приезжает в Россию из-за возможных последующих санкций к его компаниям. Они все-таки базируются в США, плюс много фондов, которые взаимодействуют с Европой. И, соответственно, уверен, что могли бы последовать санкции в сторону его активов со стороны недружественных стран. Второе, конечно, это его график и огромное количество работы с его компаниями, что не совсем позволяет полететь в какую-либо другую страну, не только в Россию. И в целом не так много он путешествует, исходя из публичной информации», — сказал Ткачев.

21 октября отец Илона Маска предприниматель Эррол Грэм Маск прилетел в Казань, чтобы посетить местные ИТ-парки. И объявил, что его сын может посетить Россию в ближайшее время. При этом известно, что сам Илон Маск не общается с отцом уже много лет.

Ранее депутат Свинцов предположил, что появление Илона Маска в России будет политически некорректно.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами