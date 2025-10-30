Руководство Лувра и полиция винят друг друга в произошедшем ограблении

Дирекция Лувра и префектура полиции считают друг друга ответственными за произошедшее ограбление в музее. Об этом пишет газета Le Figaro.

В публикации отмечается, что в ходе круглого стола, который был организован комитетом по культуре Сената Франции, обсудили недостатки, приведшие к ограблению Лувра. В частности, отмечается, что руководство Лувра и префектура полиции Парижа «уделили недостаточное внимание вопросам обеспечения видеонаблюдения за территорией вокруг дворца и перекладывают ответственность друг на друга».

Сенатор Лоран Лафон заявил, что во время посещения Лувра сенатской комиссией были выявлены ряд недостатков системы безопасности музея: устаревшие камеры наблюдения, отсутствие наблюдения за прилегающей территорией и охраны периметра. При этом сенатор отметил, что с сентября во Франции произошло как минимум семь крупных краж из музеев.

Префект полиции Патрис Фор в свою очередь отметил, несмотря на то, что установка новых камер должна быть согласована с полицией Парижа, руководство музея не обращалось с запросом на продление действующих контрактов. По его словам, их срок действия истек еще в июле, пишет издание. Кроме того, значительным недостатком системы безопасности Лувра он назвал системы наблюдения, которые функционируют не на цифровых, а на аналоговых технологиях. Это затрудняет оперативную передачу информации охране. По его мнению, план по улучшению системы безопасности Лувра может быть реализован в 2030 году.

Утром 19 октября Лувр подвергся нападению грабителей, которые проникли в «Галерею Аполлона» и украли девять ювелирных украшений.

Ранее во Франции сообщили о росте угрозы преступлений для музеев и церквей.